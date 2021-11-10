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Парламент Молдавии предоставит средства для оплаты топлива от «Газпрома»

25 ноября в 15:40 Внешняя политика 0 225 Карина Мелова
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Сегодня, 25 ноября, спикер парламента Молдавии объявил о готовности властей выделить средства для оплаты поставок топлива от «Газпрома» (ист.: «Известия»).

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке одобрить выплату «Газпрому» существующей задолженности, а именно 74 миллионов долларов. Вслед за этим вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил факт выделения кабмином 75 миллионов долларов на оплату газа.

1 ноября были запущены поставки топлива в Молдавию по условиям нового договора с компанией «Газпром». По словам политического лидера Молдавии Майи Санду, республика радо приняла продление договора. Как утверждает г-жа Санду, вопрос с газом в государстве перестал так остро стоять после заключения договора. Президент акцентировала внимание на том, что поднятие цен на газ не настолько высокое, каким могло бы быть в случае его закупки по цене рынка.
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