Парламент Молдавии предоставит средства для оплаты топлива от «Газпрома»

Сегодня, 25 ноября, спикер парламента Молдавии объявил о готовности властей выделить средства для оплаты поставок топлива от «Газпрома» (ист.: «Известия»).



Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке одобрить выплату «Газпрому» существующей задолженности, а именно 74 миллионов долларов. Вслед за этим вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил факт выделения кабмином 75 миллионов долларов на оплату газа.



1 ноября были запущены поставки топлива в Молдавию по условиям нового договора с компанией «Газпром». По словам политического лидера Молдавии Майи Санду, республика радо приняла продление договора. Как утверждает г-жа Санду, вопрос с газом в государстве перестал так остро стоять после заключения договора. Президент акцентировала внимание на том, что поднятие цен на газ не настолько высокое, каким могло бы быть в случае его закупки по цене рынка.