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Правительство КНР возмущают попытки США манипулировать понятием демократии

26 ноября в 12:47 Внешняя политика 0 242 Карина Мелова
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Правительство КНР выразило согласие с РФ в том, что нельзя допускать манипуляции Соединенных Штатов понятием значимости демократии. Такую позицию властей своего государства озвучил 26 ноября официальный представитель МИД Китая Чжао Лицянь после объявления американской стороной о своем намерении организовать «Саммит за демократию».

«Мы считаем, что недавнее высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «Саммите за демократию» США абсолютно правильно. Это попытка Вашингтона провести новые разделительные линии, которая грозит усилением идеологической конфронтации», – подчеркнул политик в ходе пресс-конференции. «Какое право имеют Соединенные Штаты провозглашать себя образцом демократии?» – возмутился Чжао Лицянь (ист.: ТАСС).
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