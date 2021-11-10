Правительство КНР возмущают попытки США манипулировать понятием демократии

Правительство КНР выразило согласие с РФ в том, что нельзя допускать манипуляции Соединенных Штатов понятием значимости демократии. Такую позицию властей своего государства озвучил 26 ноября официальный представитель МИД Китая Чжао Лицянь после объявления американской стороной о своем намерении организовать «Саммит за демократию».



«Мы считаем, что недавнее высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «Саммите за демократию» США абсолютно правильно. Это попытка Вашингтона провести новые разделительные линии, которая грозит усилением идеологической конфронтации», – подчеркнул политик в ходе пресс-конференции. «Какое право имеют Соединенные Штаты провозглашать себя образцом демократии?» – возмутился Чжао Лицянь (ист.: ТАСС).