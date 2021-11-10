Президент Белоруссии призвал польские власти «дать дорогу» беженцам в Германию

Прибыв 26 ноября в логистического центр рядом с пунктом пропуска «Брузги», политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал польские власти дать беженцам дорогу в Германию с целью устранения таким образом кризиса на границе (ист.: ТАСС).



Согласно убеждению президента республики, белорусская сторона не намерена политизировать проблемы беженцев на белорусско-польской границе.



По словам Лукашенко, Белоруссия не допустит усугубления отношений с Польшей для образования гуманитарного коридора для беженцев, не станет отправлять их на родину в принудительном порядке либо препятствовать их продвижению в западном направлении. В ходе своего обращения к находящимся в центре мигрантам он уведомил, что Белоруссию уже покинули приблизительно 1000 человек.



Согласно предоставленной главой государства информации, на данном этапе на территории Белоруссии насчитывается примерно две-три тысячи беженцев. Лукашенко считает важным сейчас решить вопрос с мигрантами, иначе он встанет еще более остро зимой и весной.