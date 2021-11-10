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Саакашвили возмущен грузинской системой правосудия

29 ноября в 14:32 Внешняя политика 0 354 Карина Мелова
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В Грузии проходит судебный процесс по делу Михаила Саакашвили, который первый раз после ареста присутствует в зале суда. Также за процессом наблюдают журналисты и операторы грузинского Первого канала. Сторона защиты просила о телевизионной трансляции заседания в прямом эфире и транслировала процесс в соцсети Facebook, однако судья попросила адвокатов прекратить. Возле здания суда организована массовая акция протеста.

Саакашвили не признал не только свою вину, но и систему правосудия Грузии. Он заявил: «Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии». Перед заседанием сторона защиты включила гимн Грузии, чем остались недовольны судьи.

Экс-президента отправили в тюрьму 1 октября, вслед за чем он объявил голодовку. Учитывая состояние здоровья Михаила Саакашвили, судьи позволили ему выпить воды в ходе процесса. Правительство Грузии поддерживает лишение свободы бывшего главы государства и намерено добиться отбывания им всего присужденного срока.
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