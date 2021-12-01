Президент Турции готов к диалогу с российским коллегой

В ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Риге Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, уведомил о планах политического лидера Турции поговорить по телефону с президентом РФ 3 декабря. Во время беседы с российским коллегой он, помимо прочего, надеется обсудить обстановку на Украине (ист.: ТАСС).



По этому вопросу Чавушоглу дал такой комментарий представителю СМИ: «Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным». Также министр сообщил о готовности встретиться с Кулебой и Лавровым в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, назначенном на 2-3 декабря.



По мнению турецкой стороны, антироссийские ограничения не будут подспорьем Украине и не способны устранить проблему. При этом метод сдерживания, призванный заменить санкции, должен применяться целенаправленно. Согласно Чавушоглу, Турция считает рациональным установление правильного баланса между диалогом и сдерживанием.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «ни для кого не представляет угрозу».