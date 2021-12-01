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ЕС принял решение применить V пакет санкций против Белоруссии

Сегодня в 15:44 Внешняя политика 0 192 Карина Мелова
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ЕС принял решение в пользу применения пятого пакета санкций против Белоруссии (ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из членов Совета ЕС).

«Послы ЕС на встрече сегодня утром [в среду] одобрили пятый пакет санкций, который включает около 25 физических и юридических лиц», – сообщил источник и добавил, что данное решение, вероятно, будет в четверг обнародовано в Официальном журнале ЕС и начнет действовать.

15 ноября верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что V пакет антибелорусских санкций согласован и вступит в силу в скором будущем. Указанные санкции обуславливаются некорректным (по мнению ЕС) проведением выборов президента в августе 2020 г., а также дальнейшими арестами и судебными процессами в отношении участников антиправительственных акций. Речь идет об индивидуально направленных ограничениях против занимающих высшие руководящие чины лиц (в том числе против политического лидера республики Александра Лукашенко и членов его семьи), представителей силовых структур, прокуратуры, судебной и избирательной систем.

Как свидетельствует премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в Минске не особо переживают по этому поводу, поскольку, по словам политика, экономика его страны с успехом выдерживает такие условия.
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