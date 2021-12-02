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Внешнеполитическое ведомство Китая высоко оценивает отношения между КНР и РФ

2 декабря в 13:06 Внешняя политика 0 224 Карина Мелова
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Согласно датируемому 2 декабря заявлению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, власти Китая высокого мнения о высказывании Владимира Путина о налаживании отношений между РФ и КНР. В то же время правительство республики уверено в будущем развитии крепких и плодотворных двусторонних связей.

Как подчеркивает Ван Вэньбинь, успешная коллаборация президентов указанных государств способствует стабильному укреплению всестороннего стратегического партнерства. Работа России и Китая над общими проектами на международном уровне стимулирует глобальный прогресс. «Наши страны постоянно придерживаются правильной позиции в переломные исторические моменты» – резюмировал официальный представитель.

На полях инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нацеленные на Пекин санкции западных государств необоснованны и нарушают нормы международного права. Противодействие Запада Китаю временами невразумительное, например, в случае формирования трехстороннего оборонного альянса AUKUS (ист.: ТАСС).

По убеждению российского лидера, РФ не переживает по поводу наращивания военного потенциала КНР, отношения с которой находятся на высоком уровне.
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