Согласно датируемому 2 декабря заявлению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, власти Китая высокого мнения о высказывании Владимира Путина о налаживании отношений между РФ и КНР. В то же время правительство республики уверено в будущем развитии крепких и плодотворных двусторонних связей.



Как подчеркивает Ван Вэньбинь, успешная коллаборация президентов указанных государств способствует стабильному укреплению всестороннего стратегического партнерства. Работа России и Китая над общими проектами на международном уровне стимулирует глобальный прогресс. «Наши страны постоянно придерживаются правильной позиции в переломные исторические моменты» – резюмировал официальный представитель.



На полях инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нацеленные на Пекин санкции западных государств необоснованны и нарушают нормы международного права. Противодействие Запада Китаю временами невразумительное, например, в случае формирования трехстороннего оборонного альянса AUKUS (ист.: ТАСС).



По убеждению российского лидера, РФ не переживает по поводу наращивания военного потенциала КНР, отношения с которой находятся на высоком уровне.