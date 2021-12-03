Президент РФ готовится к видеоконференции с американским коллегой

Как уведомил СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин готовится принять участие в беседе с американским коллегой.



Разговор будет организован в формате видеоконференции, при этом точная дата переговоров пока не определена, рассматривается несколько вариантов, среди которых и 7 декабря.



«Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты», – сказал Песков.



По словам пресс-секретаря главы государства, сегодня, 3 декабря, Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч в Кремле, в том числе с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, а также с членами Совета безопасности России. Кроме того, политического лидера России ждет международный телефонный разговор.



На 4 декабря запланировано дистанционное обращение Путина к участникам съезда «единороссов» (ист.: РИА Новости).