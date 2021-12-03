Главная > Внешняя политика

Президент Бразилии прилетит в РФ

Сегодня в 15:47 Внешняя политика 0 158 Карина Мелова
1 Изображение

Политический лидер Бразилии Жаир Болсонару позитивно воспринял приглашение российского коллеги посетить РФ в I квартале следующего года.

Так, социальные сети передают следующие слова, сказанные Болсонару в процессе его еженедельного выступления: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны».

Как уведомляет президент Бразилии, во время визита, который, вероятно, будет проходить в феврале-марте, его будет сопровождать министерская делегация. «Россия заинтересована в Бразилии. Это большой рынок. Будем углублять наши отношения с Россией», – отметил бразильский лидер.

На днях в РФ на встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым прибыл министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса, в результате чего был согласован план политических консультаций между дипведомствами 2 стран.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент РФ готовится к видеоконференции с американским коллегой

Сегодня в 15:09 Внешняя политика

Нефтяные фьючерсы подорожали вследствие решения ОПЕК+ по наращиванию добычи

Сегодня в 14:08 Финансы

В ВТБ ожидают роста ключевой ставки в I квартале следующего года

Сегодня в 13:07 Экономика

Срок действия сертификатов переболевших ковидом продлен до года

2 декабря в 15:23 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Президент считает, что губернаторы должны следить за своевременным введением ограничений и темпами вакцинации в регионах В РФ могут установить очередные ограничения на фоне штамма коронавируса B.1.1.529 Саакашвили возмущен грузинской системой правосудия РФ не спешит принимать меры на нефтяном рынке в связи с «омикроном» Компания Smallpdf отмечает свой первый миллиард пользователей

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru