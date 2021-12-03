Президент Бразилии прилетит в РФ

Политический лидер Бразилии Жаир Болсонару позитивно воспринял приглашение российского коллеги посетить РФ в I квартале следующего года.



Так, социальные сети передают следующие слова, сказанные Болсонару в процессе его еженедельного выступления: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны».



Как уведомляет президент Бразилии, во время визита, который, вероятно, будет проходить в феврале-марте, его будет сопровождать министерская делегация. «Россия заинтересована в Бразилии. Это большой рынок. Будем углублять наши отношения с Россией», – отметил бразильский лидер.



На днях в РФ на встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым прибыл министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса, в результате чего был согласован план политических консультаций между дипведомствами 2 стран.