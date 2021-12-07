7 декабря президенты РФ и США пообщаются по защищенной видеосвязи

Согласно сведениям, предоставленным пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, завтра состоится разговор российского и американского президентов. При этом переговоры будут организованы в формате защищенной видеосвязи, а диалог будет длительным и содержательным.



По словам официального представителя Кремля, главы государств начнут беседу примерно в 18:00 МСК. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры. Все общение будет производиться в закрытом режиме», – уточнил он.



По поводу возможности присутствия на переговорах членов делегации Дмитрий Песков сказал, что такой вероятности нет, подчеркнув, что перед такими переговорами политический лидер России всегда спрашивает совета у профильных министров.



Владимир Путин и Джо Байден очно встречались в Женеве в июне текущего года. В ходе предстоящего общения президенты выполнят «ревизию пониманий», согласованных в процессе переговоров в Швейцарии.