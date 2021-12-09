Германия избрала своего нового канцлера

Как уведомляет ТАСС, в Германии избран новый канцлер. Им стал представитель социал-демократов Олаф Шольц, получивший 395 голосов. В соответствии с конституционными нормами, новоизбранный канцлер посетит президентский дворец, после чего примет присягу в парламенте.



Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. В результате лидерами стали социал-демократы, набравшие 25,7 % голосов, за ними следовали представители ХДС (24,1 %), «Зеленые» (14,8 %), Свободная демократическая партия (11,5 %) и правопопулисты из «Альтернативы для Германии» (10,3 %). В аутсайдеры отправилась «Левая партия» (всего 4,9 %).



В ходе минувших выборов экс-канцлер Ангела Меркель уже не претендовала на пост канцлера. На выборах консервативный блок представил Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, одержавший верх над своим основным оппонентом – лидером баварского Христианско-социального союза Маркусом Зёдером.