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Российское внешнеполитическое ведомство приступило к работе над распоряжениями по итогам переговоров Путина и Байдена

Сегодня в 12:56 Внешняя политика 0 122 Карина Мелова
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9 декабря в эфире канала «Соловьев Live» на видеохостинге YouTube официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова уведомила общественность о начале работ дипломатического ведомства над поручениями, данными главой государства по окончании его переговоров в формате видеоконференции с американским коллегой Джо Байденом.

На вопрос журналистов касательно данного вопроса г-жа Захарова дала следующий ответ: «Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется».

Как известно, президенты России и Соединенных Штатов вступили в диалог вечером 7 декабря. в ходе 2-часовых переговоров по видеосвязи Владимир Путин и Джо Байден обговорили двусторонние отношения, связанную с Украиной ситуацию, иранскую ядерную сделку и проблемы компьютерной безопасности.
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