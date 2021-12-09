Российское внешнеполитическое ведомство приступило к работе над распоряжениями по итогам переговоров Путина и Байдена

9 декабря в эфире канала «Соловьев Live» на видеохостинге YouTube официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова уведомила общественность о начале работ дипломатического ведомства над поручениями, данными главой государства по окончании его переговоров в формате видеоконференции с американским коллегой Джо Байденом.



На вопрос журналистов касательно данного вопроса г-жа Захарова дала следующий ответ: «Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется».



Как известно, президенты России и Соединенных Штатов вступили в диалог вечером 7 декабря. в ходе 2-часовых переговоров по видеосвязи Владимир Путин и Джо Байден обговорили двусторонние отношения, связанную с Украиной ситуацию, иранскую ядерную сделку и проблемы компьютерной безопасности.