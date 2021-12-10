Российский и китайский главы государств проведут беседу в видеоформате

Политические лидеры РФ и Китая готовятся к переговорам. Разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится послезавтра, 15 декабря, в формате видеосвязи.



Согласно предоставленной пресс-службой Кремля информации, главы государств резюмируют деятельность по налаживанию российско-китайского стратегического партнерства. Кроме того, предметом обсуждения станут ориентиры для будущего сотрудничества. Президент РФ и председатель КНР озвучат свое мнение касательно мировых и региональных проблем.



Прежняя встреча Путина и Цзиньпина в виде видеоконференции прошла в текущем году 28 июня. Она была посвящена 20-летней годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (ист.: «Вести.Ру»).