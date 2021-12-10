Пресс-секретарь главы государства ожидает многого от предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уведомил представителей СМИ о том, что важные предстоящие переговоры политических лидеров РФ и КНР будут длительными и весьма содержательными.



«[Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», – поведал официальный представитель Кремля, отметив при этом довольно агрессивную настроенность Соединенных Штатов и НАТО и необходимость обсуждения данного вопроса РФ и Китаем.



По словам Пескова, ожидается, что в процессе диалога Владимира Путина и Си Цзиньпина будут обговариваться двусторонние отношения, региональные проблемы, коллаборация в сфере высоких технологий, поставки газа в Китай, торговля и совместное инвестирование.



Пресс-секретарь президента России поделился информацией о том, что первая часть беседы пройдет в открытом для прессы режиме, а по окончании переговоров будет организован конференц-кол Юрия Ушакова, помощника президента РФ по международным делам.

По материалам ТАСС