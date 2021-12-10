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Замминистра иностранных дел РФ провел переговоры с помощником госсекретаря Соединенных Штатов

Сегодня в 12:47 Внешняя политика 0 185 Карина Мелова
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15 декабря в Москве прошли переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид (ист.: ТАСС).

Итоги встречи, затянувшейся приблизительно на 40 минут, пока не разглашаются. Г-жа Донфрид не дала комментариев прессе, покинув Министерство иностранных дел РФ.

Согласно предоставленной источником информации, в процессе ведения диалога обговаривалась обстановка на Украине и вокруг нее. По данным Государственного департамента Соединенных Штатов, Карен Донфрид намерена также встретиться с государственными должностными лицами в Брюсселе и Киеве, чтобы обговорить усиление российской стороной военного потенциала, а также укрепление обязательств Вашингтона касательно «суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Как известно, 7 декабря состоялась видеоконференция политических лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которой были рассмотрены такие вопросы, как проблемы регионов, ситуация на Украине, расширение НАТО в восточном направлении. Российский президент считает диалог с американским коллегой созидательным и плодотворным.
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