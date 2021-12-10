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Германия готова вступить в конструктивный диалог с РФ

Сегодня в 15:30 Внешняя политика 0 135 Карина Мелова
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По словам канцлера Германии Олафа Шольца, представляемая им страна готова наладить созидательный диалог с Российской Федерацией, что, однако, не является свидетельством обновленной односторонней политики Берлина.

«Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского процесса», – призвал политик во время выступления в бундестаге (ист.: РИА Новости). Как утверждает канцлер, Евросоюз может придерживаться лишь общего курса «восточной политики», в основе которой лежат нормы европейского права и мирного порядка, которым обязалась соответствовать Москва.

Подобную позицию Олаф Шольц занял относительно обстановки на российско-украинской границе. «Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите «Восточного партнерства». Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос», – резюмировал канцлер Германии.

РФ не единожды выражала намерение вступить в диалог и развить сотрудничество с Западом.
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