Германия готова вступить в конструктивный диалог с РФ

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, представляемая им страна готова наладить созидательный диалог с Российской Федерацией, что, однако, не является свидетельством обновленной односторонней политики Берлина.



«Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского процесса», – призвал политик во время выступления в бундестаге (ист.: РИА Новости). Как утверждает канцлер, Евросоюз может придерживаться лишь общего курса «восточной политики», в основе которой лежат нормы европейского права и мирного порядка, которым обязалась соответствовать Москва.



Подобную позицию Олаф Шольц занял относительно обстановки на российско-украинской границе. «Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите «Восточного партнерства». Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос», – резюмировал канцлер Германии.



РФ не единожды выражала намерение вступить в диалог и развить сотрудничество с Западом.