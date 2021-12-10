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Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских санкций

16 декабря в 16:12 Внешняя политика 0 314 Карина Мелова
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Согласно сведениям, которыми поделился перед встречей лидеров 27 государств-членов Евросоюза Жозеп Боррель, глава дипломатии объединения, ЕС готов к разработке полного пакета антироссийских санкций. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен сегодня в ходе встречи на высшем уровне.

Так, в ответ на соответствующий вопрос представителей СМИ Боррель заметил: «Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ТАСС), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций». Он также уверил журналистов, что в этот раз члены объединения достигнут консенсуса по ограничениям, направленным против РФ.

С недавних пор Запад и Украина говорят о вероятности «вторжения» России на украинскую землю. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает эти сведения необоснованными и голословными и подчеркивает, что это не входит в планы Москвы. В то же время, по словам пресс-секретаря главы государства, провокации и попытки решить проблемы в юго-восточной части Украины силой повлекут за собой очень серьезные последствия.
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