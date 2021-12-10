Члены ЕС единогласно поддержали продление антироссийских экономических санкций на полгода

В ночь на пятницу на брифинге председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в процессе проведения саммита лидеры 27 государств-членов экономико-политического объединения в один голос поддержали продление антироссийских секторальных санкций сроком на полгода.



«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», – заявил глава Европейского совета, добавив, что результатом потенциальных недоброжелательных действий РФ в отношении Украины станут «масштабные последствия и высокая цена этой агрессии». При этом точного описания намерений Евросоюза он не дал.



До этого, ссылаясь на источник среди участников саммита в Брюсселе, информагентство ТАСС уведомляло о пролонгации экономических санкций на полгода (до 31 июля). В скором будущем формально оформленное решение о продлении ограничений будет обнародовано в «Официальном журнале ЕС и начнет действовать.



Российская сторона продолжает придерживаться позиции, согласно которой, ситуация, сложившаяся в юго-восточной части Украины, представляет собой сугубо внутригосударственной проблемой, а РФ – лишь один из посредников в урегулировании данного вопроса в соответствии с условиями минских соглашений.