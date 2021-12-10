Китай выразил согласие с РФ в вопросах гарантии безопасности

Представители МИД Китая уверяют, что предложения российской стороны Вашингтону и Организации Североатлантического договора, связанные с гарантией безопасности, благоприятствуют налаживанию диалога между государствами (ист.: «РИА Новости»).



17 декабря внешнеполитическое ведомство РФ обнародовало проекты договоров с НАТО и Соединенными Штатами, содержащие пункты о нерасширении альянса на восток, в том числе на Украину. Как заявили в МИД России, результатом отсутствия реакции может стать новый этап конфронтации.



В частности, мнение Пекина звучит таким образом: «Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность». Позиция КНР предполагает решение споров с помощью консультаций по принципу взаимоуважения.



Предложения Москвы, кроме нерасширения НАТО в восточном направлении, предусматривают отказ от развертывания дополнительных военных сил и снаряжения вне стран их пребывания по состоянию на май 1997 г. Также говорится о недопущении какой-либо военной деятельности Североатлантического альянса в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье.



В НАТО подтвердили получение предложений и пообещали их рассмотреть, однако с учетом мнения украинской стороны.