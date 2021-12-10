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Российско-американские консультации по гарантиям безопасности ожидаются 10 января

28 декабря в 13:03 Внешняя политика 0 194 Карина Мелова
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Ожидается, что консультации РФ и США по гарантиям безопасности состоятся в Женеве 10 января (ист.: ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова).

Как полагает г-н Рябков, участники переговоров не смогут решить все актуальные вопросы за один раз, однако, учитывая серьезность процесса, необходимо как можно быстрее наладить диалог.

По его словам, по завершении встречи в Женеве будут организованы консультации России и НАТО: «Вслед за женевским контактом, видимо, получится организовать мероприятие в Брюсселе с натовцами, организационные и прочие модальности того мероприятия отрабатываются тоже».

Замглавы МИД РФ уведомил, что на консультации в Женеве прибудет российская межведомственная делегация. «Но и там, [в Брюсселе], если мы выйдем на взаимопонимание по параметрам, мы будем представлены межведомственной делегацией с очень мощным компонентом со стороны нашего министерства обороны. Соответственно, мы ожидаем, что и натовцы, включая США, обеспечат адекватную представленность своих военных ведомств», – заметил политик.

Йенс Столтенберг предложил российской стороне провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января во время плановой сессии Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Согласно уведомлению замминистра иностранных дел Александра Грушко, сроки, формат модальности и состав российской делегации сейчас прорабатываются.
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