Российско-американские консультации по гарантиям безопасности ожидаются 10 января

Ожидается, что консультации РФ и США по гарантиям безопасности состоятся в Женеве 10 января (ист.: ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова).



Как полагает г-н Рябков, участники переговоров не смогут решить все актуальные вопросы за один раз, однако, учитывая серьезность процесса, необходимо как можно быстрее наладить диалог.



По его словам, по завершении встречи в Женеве будут организованы консультации России и НАТО: «Вслед за женевским контактом, видимо, получится организовать мероприятие в Брюсселе с натовцами, организационные и прочие модальности того мероприятия отрабатываются тоже».



Замглавы МИД РФ уведомил, что на консультации в Женеве прибудет российская межведомственная делегация. «Но и там, [в Брюсселе], если мы выйдем на взаимопонимание по параметрам, мы будем представлены межведомственной делегацией с очень мощным компонентом со стороны нашего министерства обороны. Соответственно, мы ожидаем, что и натовцы, включая США, обеспечат адекватную представленность своих военных ведомств», – заметил политик.



Йенс Столтенберг предложил российской стороне провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января во время плановой сессии Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Согласно уведомлению замминистра иностранных дел Александра Грушко, сроки, формат модальности и состав российской делегации сейчас прорабатываются.