Главная > Внешняя политика

Президенты РФ и США готовятся к очередным переговорам

30 декабря в 13:05 Внешняя политика 0 303 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно информации, предоставленной информагентству ТАСС официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, вечером 30 декабря состоятся вторые в этом месяце переговоры президентов РФ и США.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политический лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен по телефону обговорить с российским коллегой несколько вопросов, в том числе будущие дипломатические отношения между государствами.

Как уведомил на встрече с журналистами занимающий высокий пост представитель вашингтонской администрации, в этот раз инициатором налаживания диалога стала Москва. По предположению американской стороны, в процессе беседы будут затронуты проблемы безопасности и стратегические вопросы стабильности, рассматриваемые Советом Россия – НАТО и ОБСЕ.

Напомним, 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден в течение 2 часов общались по видеосвязи. Темой разговора стали связанные с Украиной события, кибербезопасность, двустороннее взаимодействие, а также иранская ядерная сделка. В итоге была достигнута договоренность о начале предметных консультаций по данным вопросам. Консультации РФ и США по гарантиям безопасности, назначенные на 10 января, пройдут в Женеве.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В РФ зарегистрировано 103 случая инфицирования «омикроном»

30 декабря в 15:49 Медицина

Пенсионерам могут начать выдавать предновогодние выплаты каждый год

30 декабря в 14:57 Государство

Единый налоговый платеж для всех участников бизнес-сектора

30 декабря в 14:16 Налоги

Регулятор установил официальный курс валют «на завтра»

29 декабря в 15:35 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Регулятор озвучил курсы валют «на завтра» Минпросвещения: коронавирус не повлияет на длительность зимних каникул в школах Совет Федерации продлил дачную амнистию В правительстве ожидают высоких цен на газ в следующем году Вышли новые рекомендации по лечению коронавируса

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru