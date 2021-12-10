Президенты РФ и США готовятся к очередным переговорам

Согласно информации, предоставленной информагентству ТАСС официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, вечером 30 декабря состоятся вторые в этом месяце переговоры президентов РФ и США.



По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политический лидер Соединенных Штатов Джо Байден намерен по телефону обговорить с российским коллегой несколько вопросов, в том числе будущие дипломатические отношения между государствами.



Как уведомил на встрече с журналистами занимающий высокий пост представитель вашингтонской администрации, в этот раз инициатором налаживания диалога стала Москва. По предположению американской стороны, в процессе беседы будут затронуты проблемы безопасности и стратегические вопросы стабильности, рассматриваемые Советом Россия – НАТО и ОБСЕ.



Напомним, 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден в течение 2 часов общались по видеосвязи. Темой разговора стали связанные с Украиной события, кибербезопасность, двустороннее взаимодействие, а также иранская ядерная сделка. В итоге была достигнута договоренность о начале предметных консультаций по данным вопросам. Консультации РФ и США по гарантиям безопасности, назначенные на 10 января, пройдут в Женеве.