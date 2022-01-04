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Шольц готовится к встрече с президентом России

3 января в 13:08 Внешняя политика 0 305 Карина Мелова
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3 января, ссылаясь на свои источники, издание Bild опубликовало информацию о намерении канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом месяце организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью начать процесс налаживания отношений с РФ.

Согласно предоставленным газетой сведениям, глава правительства Германии планирует заново отстроить отношения с Москвой, затронув, в частности, газовые вопросы и ситуацию вокруг Украины, а советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер уже 2 недели ведет подготовку переговоров Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

По данным Bild, «зеленые» не до конца согласны с такой позицией, будучи более недоверчиво настроенными к РФ, особенно по части проекта «Северный поток – 2» и внешнеполитическому курсу. Как свидетельствуют наблюдатели в Германии, министр иностранных дел Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц имеют различные взгляды на развитие отношений с Росиией.
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