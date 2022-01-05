Совет Россия–НАТО будет заседать 12 января

Согласно сделанному сегодня заявлению пресс-службы военно-политического блока, 12 января состоится заседание Совета Россия–НАТО. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия–НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», – сказано в сообщении. Ожидается, что диалог с РФ будет выстраиваться на принципах взаимности и учитывать обеспокоенность альянса действиями российской стороны.



Как подчеркнул 28 декабря зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, продуктивность вышеназванного мероприятия зависит от того, будут участники встречи поставлены в равные условия (ист.: «Известия»).



Инициатором заседания Совета Россия–НАТО 12 января стал Йенс Столтенберг. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вызвалась стать платформой для переговоров членов НАТО с РФ по гарантиям безопасности.



17 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало проекты договоров России с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. По словам представителя Белого дома, ряд предложений Вашингтон расценивает как рациональные, а некоторые считает недопустимыми.