Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало состав делегации на встрече Совета Россия–НАТО

На встрече Совета Россия–НАТО, которая состоится 12 января, Россию представят сотрудники Министерства иностранных дел, в том числе замглавы Александр Грушко, и Минобороны (ист.: РИА Новости).



В частности, замминистра иностранных дел заявил: «Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности».



Как уведомил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он стал инициатором проведения 12 января заседания Совета Россия–НАТО с целью обговорить гарантии безопасности в Европе. На 10 января запланированы переговоры РФ и США, на 13 января – представителей РФ и ОБСЕ.



17 декабря российское внешнеполитическое ведомство обнародовало проекты документов с выдвигаемыми к Вашингтону требованиями России. Москва считает необходимым легализовать данные гарантии, включающие отказ от расширения Североатлантического Альянса и военных действий организации в постсоветских государствах.