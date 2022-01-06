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Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало состав делегации на встрече Совета Россия–НАТО

5 января в 13:43 Внешняя политика 0 308 Карина Мелова
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На встрече Совета Россия–НАТО, которая состоится 12 января, Россию представят сотрудники Министерства иностранных дел, в том числе замглавы Александр Грушко, и Минобороны (ист.: РИА Новости).

В частности, замминистра иностранных дел заявил: «Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности».

Как уведомил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он стал инициатором проведения 12 января заседания Совета Россия–НАТО с целью обговорить гарантии безопасности в Европе. На 10 января запланированы переговоры РФ и США, на 13 января – представителей РФ и ОБСЕ.

17 декабря российское внешнеполитическое ведомство обнародовало проекты документов с выдвигаемыми к Вашингтону требованиями России. Москва считает необходимым легализовать данные гарантии, включающие отказ от расширения Североатлантического Альянса и военных действий организации в постсоветских государствах.
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