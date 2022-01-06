Политический курс Германии «трещит по швам» из-за «СП – 2»

Представитель блока правоцентристских политических партий Германии ХДС/ХСС Юрген Хардт уведомил о возникновении серьезных споров в правительстве, связанных с проектом «Северный поток – 2».



Так, в ходе разговора с сотрудником издания WAZ (медиагруппа Funke) политик поделился такими сведениями: «Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины».



По убеждению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, трубопровод имеет большое геостратегическое значение, а не просто является частным экономическим проектом. В то же время канцлер Олаф Шольц не считает политизированным процесс сертификации «СП – 2».



Как известно, строительство газопровода полностью завершено, однако для введения его в эксплуатацию должна быть доведена до конца процедура сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Необходимо дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии и мнения Еврокомиссии, для чего может понадобиться несколько месяцев.



Москва видит рассматривает проект только как коммерческий и выгодный как для РФ, так и для Европейского союза.