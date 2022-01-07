РФ решила поспособствовать стабилизации обстановки в Казахстане

С целью содействия стабилизации обстановки в Казахстане, в республику отправляются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. Сообщается, что передовые российские части миротворческих контингентов начали выполнять задания (ист.: ТАСС со ссылкой на секретариат ОДКБ).



В частности, источник предоставил такую информацию: «В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности».



Миротворческие силы представляют подразделения ВС РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Их главными задачами являются охрана важных военных и государственных объектов, а также поддержка казахстанских органов правопорядка в процессе стабилизации ситуации в государстве и возвращения ее в правовое поле.



«От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», – уведомили в секретариате ОДКБ.



Напомним, протесты в Казахстане длятся со второго января. Есть жертвы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев на 2 недели ввел в стране режим ЧП, отправил в отставку правительство и попросил помощи у партнеров по ОДКБ.