Главная > Внешняя политика

РФ решила поспособствовать стабилизации обстановки в Казахстане

6 января в 12:54 Внешняя политика 0 318 Карина Мелова
1 Изображение

С целью содействия стабилизации обстановки в Казахстане, в республику отправляются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. Сообщается, что передовые российские части миротворческих контингентов начали выполнять задания (ист.: ТАСС со ссылкой на секретариат ОДКБ).

В частности, источник предоставил такую информацию: «В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности».

Миротворческие силы представляют подразделения ВС РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Их главными задачами являются охрана важных военных и государственных объектов, а также поддержка казахстанских органов правопорядка в процессе стабилизации ситуации в государстве и возвращения ее в правовое поле.

«От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», – уведомили в секретариате ОДКБ.

Напомним, протесты в Казахстане длятся со второго января. Есть жертвы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев на 2 недели ввел в стране режим ЧП, отправил в отставку правительство и попросил помощи у партнеров по ОДКБ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Российская валюта укрепилась на фоне евро и доллара

6 января в 15:54 Финансовые рынки

Беспорядки в Казахстане обрушили биткоин

6 января в 15:19 Технологии

Демократическая партия США не согласна с введением санкций против проекта «СП – 2»

6 января в 14:12 Экономика

Политический курс Германии «трещит по швам» из-за «СП – 2»

5 января в 15:37 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В РФ одобрили программу бесплатной медпомощи В Южной Корее зарегистрированы первые 2 летальных исхода от последствий «омикрона» Шольц готовится к встрече с президентом России Совет Россия–НАТО будет заседать 12 января В Марселе во Франции ученые выявили новый штамм коронавируса

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru