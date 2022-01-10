Токаев: в Казахстане совершена попытка государственного переворота

Как уверяет политический лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, массовые волнения в республике – давно подготавливаемая попытка государственного переворота.



Так, по этому поводу президент на рабочей встрече Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности высказался следующим образом: «Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка – год, два, три – покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки».



Токаев подчеркнул, что акции протеста в стране начались «как по единой команде», имели характер террористических действий и отличались особой жестокостью. При этом незаконные вооруженные группировки намеревались захватить оружие, а также боевую технику. Сообщается о гибели 16 сотрудников силовых структур, двоим военнослужащим отсекли головы. Точное количество жертв среди мирного населения пока не определено (ист.: ТАСС).



Согласно информации, предоставленной президентом республики, конституционный порядок в государстве возобновлен. 11 января будут озвучены кандидатуры в новый состав правительства и поставлены четкие задачи в области решения важных социально-экономических вопросов.