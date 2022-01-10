В Женеве начались переговоры РФ и США по гарантиям безопасности

В Женеве для обсуждения гарантий безопасности в Европе встретились представители РФ и Соединенных Штатов. Переговоры в закрытом формате организованы в постпредставительстве США при ООН (ист.: РИА Новости).



Главой делегации из России стал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, из США – первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман. Ранее состоялся предварительный деловой разговор делегатов в ходе рабочего ужина.



Сегодняшние переговоры продолжатся послезавтра в Брюсселе на заседании Совета Россия – НАТО и в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ 13 января.



Согласно предоставленной российским внешнеполитическим ведомством информации, представители РФ в процессе диалога будут настаивать на обеспечении американской стороной «твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно – непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».