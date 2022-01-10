Выступление Токаева в Мажилисе

11 января президент Казахстана выступил с речью в нижней палате парламента.



Касым-Жомарт Токаев рассказал о неудавшейся попытке государственного переворота, стабилизации обстановки во всех регионах республики и поставленными перед властями задачами.



Так, через 2 дня начнется вывод миротворческих формирований ОДКБ из Казахстана, который продлится до 10 дней. Будут пересмотрены схема нацоинальной безопасности и принципы работы погранслужбы. Вырастет количественный состав подразделения спецназначения МВД. Кроме того, будет сделано все возможное для борьбы с религиозным экстремизмом и недопущения его слияния с криминалом.



Президент Казахстана затронул тему социального неравенства, доступности мер государственной поддержки, рациональности изменения системы госуправления, а также низкой эффективности общения госслужащих с гражданами и бюрократии. Правительство получило распоряжение подготовить шаги для мониторинга инфляционных процессов и поднятия уровня доходов населения. Сроком на 5 лет введен мораторий на увеличение заработной платы министров, глав регионов и депутатов. За счет новосозданного социального общественного фонда будет оказана помощь родным военнослужащих и полицейских, погибших в ходе ликвидации массовых волнений. По словам г-на Токаева, государство встает на путь «политической модернизации» и обеспечения стабильности национальной валюты.



Премьер-министр Алихан Смаилов обязан за три недели подготовить программу действий правительства на текущий год, включающую меры противодействия распространению коронавируса.

По материалам ТАСС