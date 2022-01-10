Главная > Внешняя политика

В Брюсселе заседает Совет Россия-НАТО

12 января в 14:22 Внешняя политика 0 481 Карина Мелова
1 Изображение

В Брюсселе заседает Совет Россия-НАТО. До вступления в диалог сегодня замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман обменялись приветственными жестами.

На переговорах российскую сторону представляют сотрудники Министерства обороны и Министерства иностранных дел. В состав делегации НАТО вошли представители 30 государств-членов альянса и генеральный секретарь Организация Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

По завершении встречи переговорщики по отдельности ответят на вопросы журналистов; совместного заявления ожидать не стоит.

Главная тема диалога между США и Россией – гарантии безопасности. Переговоры разбиты на 3 этапа. Так, позавчера представители РФ и США встретились в Женеве. Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия–НАТО, а на завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ист.: «Известия»).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

«СберБанк» будет выдавать ипотеку на приобретение залоговой недвижимости

13 января в 15:26 Ипотека

Возможно, вскорости российских подростков начнут вакцинировать от коронавируса

13 января в 14:46 Медицина

Премьер-министр отчитался об исполнении бюджета в прошлом году

13 января в 13:33 Экономика и бюджет

Педофилам-рецидивистам придется несладко

13 января в 12:37 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Возможно, уже этой весной российские туристы смогут посетить Евросоюз В Женеве начались переговоры РФ и США по гарантиям безопасности В билеты для экзаменов на получение прав в ГИБДД будут внесены изменения Токаев: в Казахстане совершена попытка государственного переворота Выступление Токаева в Мажилисе

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru