В Брюсселе заседает Совет Россия-НАТО. До вступления в диалог сегодня замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман обменялись приветственными жестами.



На переговорах российскую сторону представляют сотрудники Министерства обороны и Министерства иностранных дел. В состав делегации НАТО вошли представители 30 государств-членов альянса и генеральный секретарь Организация Североатлантического договора Йенс Столтенберг.



По завершении встречи переговорщики по отдельности ответят на вопросы журналистов; совместного заявления ожидать не стоит.



Главная тема диалога между США и Россией – гарантии безопасности. Переговоры разбиты на 3 этапа. Так, позавчера представители РФ и США встретились в Женеве. Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия–НАТО, а на завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ист.: «Известия»).