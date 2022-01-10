РФ ожидает, что американская сторона в письменном виде оформит свой ответ по гарантиям безопасности

Сегодня, 14 января, в ходе встречи с представителями прессы для подведения итогов работы российских дипломатов в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона рассчитывает на получение ответа от НАТО и США по гарантиям безопасности в письменном виде.



В частности, политик заявил: «Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий».



По словам министра, Вашингтон и Североатлантический Альянс намерены «замотать» связанный с гарантиями безопасности процесс. Вместе с тем, как полагает г-н Лавров, при проведении переговоров до понимания собеседников России была доведена необходимость предоставления быстрого и четкого ответа на предложения Москвы.