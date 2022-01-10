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Правительство Германии намерено выстроить стабильные отношения с РФ

17 января в 12:52 Внешняя политика 0 296 Карина Мелова
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По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, правительство Германии намерено наладить устойчивые отношения с Российской Федерацией. С целью обговорить с российскими коллегами ряд важных тем в таких областях, как торговля, наука, культура, экология и возобновляемые энергоисточники, немецкий государственный деятель отправляется на переговоры в Киев и в Москву (ист.: ТАСС).

«Для нас особенно важно сотрудничество между гражданским обществом. Я также хочу поговорить с моим российским коллегой об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их более эффективного использования», – сообщила Бербок, подчеркнув, что собирается внимательно выслушать мнение своих коллег на предстоящих встречах и четко донести до их ведома принципы, которых будут придерживаться «Большая семерка», НАТО и Евросоюз.

Как утверждает глава немецкого внешнеполитического ведомства, кабинет министров ФРГ настроен на обстоятельный диалог с РФ по вопросам безопасности в Европе, однако не изменит свои взгляды и продолжит соблюдать основные пункты Хельсинских соглашений. «И мы полны решимости отреагировать, если Россия пойдет по пути эскалации», – заявила Бербок.
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