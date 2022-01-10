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Российские миротворцы из ОДКБ вернулись на родину

17 января в 13:44 Внешняя политика 0 283 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным Министерством обороны Российской Федерации, четырнадцать военно-транспортных воздушных суден Ил-76 ВКС РФ доставили из Казахстана на родину российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил.

Сообщение ведомства гласит: «Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Чкаловский» из Казахстана». По завершении разгрузки техники и оружия военнослужащие будут переправлены в места постоянной дислокации. Кроме того, 17 января миротворцы РФ будут несколькими воздушными суднами доставлены на аэродром «Восточный» (Ульяновская область).

Прежде Минобороны объявляло о намерении до 19 января вывести российские формирования в составе ОДКБ из Казахстана. 13 января оперштаб республики по борьбе с терроризмом провозгласил завершение антитеррористической операции и отмену критического «красного» уровня террористической опасности в 2 населенных пунктах и 12 регионах страны. Ограничения продолжают действовать лишь в Жамбылской и Алматинской областях, а также в г. Алматы.
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