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Завтра в Женеве состоятся переговоры Лаврова и Блинкена

Сегодня в 14:51 Внешняя политика 0 149 Карина Мелова
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По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, завтра, 21 января, в Женеве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства поделилась такой информацией: «Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 г. двух проектов фундаментальных документов – договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации североатлантического договора» (цит. по ТАСС).

Предположительно, в ходе переговоров российская и американская стороны обговорят дальнейшие связанные с предложениями Москвы по гарантиям безопасности действия, а также оценят и проанализируют итоги женевской встречи межведомственных делегаций РФ и США 10 января. Как подчеркивает г-жа Захарова, РФ ожидает от Соединенных Штатов наискорейшего составления в письменном виде ответа по российским документам по гарантиям безопасности.

В то же время Блинкен не выразил готовность дать 21 января МИД России ожидаемый письменный ответ и акцентировал внимание на том, что переговорщикам следует понять, можно ли в дальнейшем выстраивать диалог между странами.
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