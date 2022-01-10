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Президенты РФ и Финляндии пообщались по телефону

21 января в 15:38 Внешняя политика 0 305 Карина Мелова
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Согласно уведомлению канцелярии финского президента, политические лидеры РФ и Финляндии пообщались по телефону по инициативе финской стороны.

В ходе беседы Владимир Путин и Саули Ниинисте затронули геополитические темы, подняли вопросы безопасности в Европе и обстановки на Украине. Финский государственный деятель серьезно озаботился создавшейся ситуацией и также акцентировал внимание на необходимости сохранения мира в Европе.

Президенты сошлись во мнении по поводу того, что имеющиеся проблемы следует устранять при помощи обстоятельного диалога и поиска новых решений. Как уверил Саули Ниинисте, Финляндия держит под контролем свою политику безопасности.

Помимо прочего, политические лидеры отметили тридцатилетие заключения Договора между Россией и Финляндией об основах отношений.

Прежде президент Финляндии назвал требования российской стороны к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречащими модели безопасности и вызывающими беспокойство в Европе. Он подчеркнул, что все страны должны придерживаться основополагающего принципа полного равенства всех государств.

Прошлый разговор Путина и Ниинисте состоялся 14 декабря прошлого года.
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