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Боррель сделал заявление касательно антироссийских санкций

24 января в 12:32 Внешняя политика 0 298 Карина Мелова
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Перед запланированной рабочей встречей глав МИД членов Совета ЕС верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что сегодня, 24 января, руководители внешнеполитических ведомств государств Европейского союза не сделают окончательных выводов касательно возможности введения антироссийских санкций.

«Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций – это сложный процесс», – заметил политик (цит. по ТАСС).

Согласно информации, которую предоставил г-н Боррель, ЕС не собирается проводить эвакуацию семей своих дипломатов с Украины во время ведения диалога по безопасности с Россией. «Госсекретарь [США Энтони] Блинкен объяснит нам причины своего заявления. Мы не намерены делать того же, поскольку мы не знаем для этого никаких причин, – заявил верховный представитель Евросоюза. – Пока идут переговоры, а они идут, я не считаю, что мы должны бросить Украину и уйти».
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