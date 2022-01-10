Президенты РФ и Франции побеседуют по телефону 28 января

Согласно сведениям, предоставленным официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, 28 января состоятся переговоры по телефону президентов РФ и Франции (ист.: «Ведомости»).



25 января французский политический лидер Эмманюэль Макрон рассказал о своих планах вступить в диалог с российским коллегой в первой половине дня 28 января, акцентировав внимание на выбранном для переговоров канале связи.



В ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ президент Франции сообщил, что во время диалога будет обговариваться «ситуация в целом» и будет «предпринята попытка получить какие-то видимые перспективы» и «разъяснения» по различным вопросам. Как уведомляла прежде пресс-служба Елисейского дворца, планируется обсудить поддержание стабильной обстановки в Европе и ситуацию вокруг Украины.



По данным международного информагентства Франс Прес, в процессе предстоящих переговоров Эмманюэль Макрон представит на рассмотрение президента России свой план по деэскалации на Украине.