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Глава МИД РФ сообщил о готовности обсудить с президентом Украины нормализацию отношений

28 января в 14:31 Внешняя политика 0 295 Карина Мелова
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В ходе беседы 28 января с сотрудниками радиостанций глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поведал о готовности российской стороны принять на своей территории президента Украины Владимира Зеленского с целью обговорить нормализацию отношений между странами. При этом с намерением рассмотреть вопросы Донбасса украинскому президенту необходимо обратиться в контактную группу по соответствующей теме.

«Президент [РФ Владимир Путин] сказал: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима – и на эти действия, конечно, мы отвечали, – мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург – куда они договорятся. Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению «нормандского формата» должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров (ист.: ТАСС).
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