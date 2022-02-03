В Афганистане при власти талибов назначены первые 2 женщины-руководителя

Согласно сообщению в сети Twitter замминистра информации и культуры в правительстве «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) Забихуллы Муджахида, в первый раз с момента прихода к власти в Афганистане этого движения женщины займут посты руководителей.



В частности, речь идет о докторе Малалай Рахим, ставшей по указу и. о. премьер-министра в сформированном боевиками правительстве Мохаммада Хасана Ахунда директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле, и докторе Ариан, которая по предложению министерства высшего образования возглавила гинекологическую клинику Шахра Ара.



Напомним, талибы установили контроль над Афганистаном в августе 2021 года, после чего в государстве начали действовать строгие порядки шариата, во многом затронувшие права женщин. Так, представительницам прекрасной половины человечества в стране нельзя заниматься спортом, работать с лицами мужского пола, обучать их, посещать занятия в школе. Учиться в вузах, работать в СМИ женщины могут только в хиджабах и отдельно от мужчин.



Осенью первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула, что на международном уровне поддержка Афганистану будет оказана при условии обеспечения участниками движения «Талибан» прав лиц женского пола на образование.