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Песков прокомментировал вероятность очередных переговоров президентов РФ и США

2 февраля в 15:42 Внешняя политика 0 216 Карина Мелова
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Как уверяет пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в данный момент политические лидеры РФ и США не имеют намерений проводить очередные переговоры. Они вступают в диалог по мере надобности.

На соответствующий вопрос сотрудников СМИ касательно необходимости беседы в ближайшем будущем Владимира Путина и Джо Байдена официальный представитель Кремля ответил таким образом: «Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Они говорят, когда считают это целесообразным». По словам Пескова, пока переговоры не планируются (ист.: «РИА Новости»).
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