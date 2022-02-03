Песков прокомментировал вероятность очередных переговоров президентов РФ и США

Как уверяет пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, в данный момент политические лидеры РФ и США не имеют намерений проводить очередные переговоры. Они вступают в диалог по мере надобности.



На соответствующий вопрос сотрудников СМИ касательно необходимости беседы в ближайшем будущем Владимира Путина и Джо Байдена официальный представитель Кремля ответил таким образом: «Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом, это всегда хороший импульс для двусторонних отношений. Они говорят, когда считают это целесообразным». По словам Пескова, пока переговоры не планируются (ист.: «РИА Новости»).