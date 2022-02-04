Канцлер ФРГ намерен в скором будущем встретиться с Путиным

Как уведомил 2 февраля в беседе с сотрудниками канала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, он намерен в ближайшем будущем вступить в диалог с политическим лидером РФ Владимиром Путиным. «Я скоро поговорю в Москве на те темы, которые необходимо обсудить», – заявил политик. Однако точная дата визита в Россию не оглашается.



По словам главы правительства ФРГ, он плодотворно сотрудничает с союзниками и партнерами в ЕС по вопросам, касающимся Украины. «Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо», – заметил г-н Шольц.



С тех пор, как Олаф Шольц занял пост канцлера Германии, он лишь единожды (21 декабря) побеседовал с президентом России по телефону. В процессе разговора были затронуты темы присутствия военных сил РФ возле Украины, надобность в деэскалации и соблюдение минских соглашений.



7 февраля председатель Федерального правительства Германии в Вашингтоне примет участие в переговорах с президентом США Джо Байденом. Согласно предоставленной Белым домом информации, обсуждению подлежит не только тема Украины, но и противодействие распространению коронавирусной инфекции, проблемы экологии, экономики и безопасности на глобальном уровне.

По материалам ТАСС