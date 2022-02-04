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Президент России прибыл с визитом в Китай

4 февраля в 12:43 Внешняя политика 0 222 Карина Мелова
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Политический лидер РФ Владимир Путин впервые с начала пандемии Covid-19 прибыл в КНР. По словам Юрия Ушакова, ответственного за внешнеполитическую проблематику помощника президента, длительность визита составит 1 день.

Владимир Путин собирается вступить в диалог с китайской стороной и лично поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочего обеда. Вечером российский президент как гость посетит официальную церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Вероятно, в ходе переговоров будут обсуждаться главные вопросы двусторонней, региональной, а также глобальной повестки дня. Ожидается, что встреча окончится подписанием пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов (всего примерно 15), стимулирующих прогресс в российско-китайских отношениях.

Помимо прочего, помощник президента России поведал о намерениях глав государств принять совместное заявление об отношениях на международном уровне и глобальном стабильном развитии, в котором «будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности» (ист.: ТАСС).
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