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В Кремле подтвердили сведения о предстоящих визитах в Москву лидеров Германии и Франции

4 февраля в 15:55 Внешняя политика 0 187 Карина Мелова
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Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, 7 февраля политический лидер Франции Эммануэль Макрон посетит Москву для участия в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, на 15 февраля назначен визит в РФ канцлера Германии Олафа Шольца (ист.: «Ведомости»).

«Да, действительно, Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. Будут переговоры российско-французские. Будет совместная пресс-конференция. Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантиями безопасности», – уточнил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что Владимир Путин намерен продолжить обсуждать с Макроном темы, затронутые в ходе прошлых телефонных разговоров, причины обеспокоенности Москвы, а также ее понимание ситуации и ответов Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса.

15 февраля российскую столицу посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что после субстантивного диалога будет организована встреча с представителями СМИ.

Вчера президенты России и Франции в третий раз в течение шести дней побеседовали по телефону. Предыдущие разговоры имели место 28 и 31 января. По окончании визита в столицу РФ Эммануэль Макрон отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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