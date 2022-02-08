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В Кремле поделились ожиданиями от грядущих переговоров президентов Франции и РФ

7 февраля в 15:39 Внешняя политика 0 245 Карина Мелова
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Сегодня, 7 февраля, в 17:00 состоится встреча политических лидеров РФ и Франции, после чего Владимир Путин и Эммануэль Макрон примут участие в рабочем обеде и совместной пресс-конференции. Такие сведения предоставил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле ожидают, что ключевой темой длительного и предметного диалога будет накаленная атмосфера в Европе и гарантии безопасности для РФ. «Практически очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации. Все, что связано с этими основными проблемами», – подытожил г-н Песков. Прежде президенты России и Франции общались по телефону 28 и 31 января, а также 3 февраля. Участники диалога рассматривали ситуацию вокруг Украины и предложения по гарантиям безопасности.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, обстановка на данном этапе слишком непростая, чтобы надеяться на переломные моменты в ходе одной встречи. Сообщается, что Эммануэль Макрон намерен представить российскому коллеге идеи по обозначению вариантов деэскалации напряженности в Европе.
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