Песков поделился информацией о ходе переговоров президентов РФ и Франции

Согласно сведениям, предоставленным СМИ официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, состоявшиеся накануне переговоры политических лидеров РФ и Франции были субстантивными и длительными, поскольку между главами государств сложились конструктивные отношения.



Как сказал Песков, «ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров». В администрации президента России ожидали продолжительного диалога, учитывая, что Эммануэль Макрон собирался остаться на ночь в Москве и лишь на следующий день отправиться в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По окончании встречи с журналистами Путин и Макрон общались еще около двадцати минут. «Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени», – уточнил пресс-секретарь президента Российской Федерации, добавив, что политический лидер России намерен снова поговорить по телефону с французским коллегой после встречи последнего с Зеленским и обмена мнениями с членами Евросоюза.