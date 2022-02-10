На данном этапе контакты РФ и США на дипломатическом уровне не планируются

Согласно сделанному 9 февраля заявлению дипломатического источника, контакты между Москвой и Вашингтоном на уровне руководства и министров иностранных дел на данном этапе не планируются.



«Дипломатические контакты по линии руководства и глав МИД пока не планируются», – утверждает источник.



17 декабря МИД РФ представил российские проекты договоренностей о гарантиях безопасности, которые Россия ожидает от НАТО и Вашингтона. Уже по этим вопросам были проведены ряд консультаций в разных форматах, но соглашения пока не подписывались.



26 января российская сторона получила ожидаемый ответ в письменном виде, однако США не желают оглашать тексты данных документов. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь Энтони Блинкен озвучили основные положения. Запад определил вектор будущих переговоров и не согласился со значимыми для РФ уступками (ист.: ТАСС).