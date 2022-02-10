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Россия желает наладить отношения с Британией

10 февраля в 14:10 Внешняя политика 0 364 Карина Мелова
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Сегодня, 10 февраля, в ходе переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс в Москве глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил готовность представляемого им государства к налаживанию отношений с Британией.

«Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние годы», – сказал Лавров, добавив, что наладить сотрудничество и двусторонние отношения можно исключительно посредством равноправного диалога.

Он заметил: «Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе».

Лиз Трасс рассчитывает, что такой диалог повысит уровень безопасности в Европе. По ее словам, целью ее визита в Москву является обращение к российским властям с призывом следовать дипломатическому курсу вокруг ситуации на Украине.

Так, глава Министерства иностранных дел Британии провозгласила: «Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности. Но есть альтернативный путь – путь дипломатии, который поможет избежать конфликта и кровопролития... Как член Совета безопасности, я здесь, чтобы призвать Россию следовать этому пути» (ист.: «Известия»).
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