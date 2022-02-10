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Столицу РФ посетил министр обороны Великобритании

11 февраля в 15:10 Внешняя политика 0 229 Карина Мелова
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В пятницу, 11 февраля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Согласно информации, предоставленной каналом Telegram британского посольства в столице РФ, в программу официального визита главы оборонного ведомства Великобритании входит возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Как прежде уведомлял Бен Уоллес, он приглашал Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности, которые вызывают массовые волнения. Министр обороны РФ в свою очередь пригласил своего коллегу в Россию и заявил, что готов обговорить с ним острые проблемы, подчеркнув также, что в Лондоне они уже встречались.

Напомним, 10 февраля в российской столице с рабочим визитом побывала глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, которая вступила в диалог с министром иностранных дел Сергеем Лавровым (ист.: «Вести.Ру»).
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