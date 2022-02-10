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Лукашенко объявил о грядущей встрече с российским коллегой

Сегодня в 14:27 Внешняя политика 0 119 Карина Мелова
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Политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен вскорости встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным (ист.: ТАСС).

«Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска? [российские из Белоруссии]». Слушайте, это наше дело с Путиным, – заявил Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом 14 февраля. – Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело» (ист.: БелТА).

Как говорит президент республики-соседа России, военные РФ будут выведены из Белоруссии по решению политических лидеров двух государств по окончании учений. «Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают [войска] к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы, – возмутился Лукашенко. – Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России [Владимиром Путиным] это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение, это наша территория».
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