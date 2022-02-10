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Президенты РФ и Бразилии встретятся 16 февраля

Сегодня в 14:01 Внешняя политика 0 120 Карина Мелова
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Завтра, 16 февраля, Российскую Федерацию с официальным визитом посетит политический лидер Бразилии Жаир Болсонару. Такую информацию о предстоящих переговорах Владимира Путина с бразильским коллегой 15 февраля предоставила пресс-служба Кремля.

В частности, сообщение гласит: «Планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня».

В процессе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что грядущая встреча станет подходящим моментом для обмена взглядами на наиболее острые вопросы мировой повестки дня.

По окончании переговоров президенты выступят перед журналистами.
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