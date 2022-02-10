Президенты РФ и Бразилии встретятся 16 февраля

Завтра, 16 февраля, Российскую Федерацию с официальным визитом посетит политический лидер Бразилии Жаир Болсонару. Такую информацию о предстоящих переговорах Владимира Путина с бразильским коллегой 15 февраля предоставила пресс-служба Кремля.



В частности, сообщение гласит: «Планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня».



В процессе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что грядущая встреча станет подходящим моментом для обмена взглядами на наиболее острые вопросы мировой повестки дня.



По окончании переговоров президенты выступят перед журналистами.